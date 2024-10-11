Ефимов: Многофункциональный комплекс построят на северо-западе Москвы

Новый многофункциональный комплекс с подземным паркингом будет построен инвестором в СЗАО Москвы, возле станции Зорге МЦК, в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Городские власти предоставят участки под строительство без проведения торгов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Около станции Зорге Московского центрального кольца будет реализован масштабный инвестиционный проект. Девелопер возведет многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой площадью 75,2 тысячи квадратных метров. Для этого город предоставит инвестору три земельных участка общей площадью 3,04 гектара. Объект позволит создать дополнительные рабочие места с хорошей транспортной доступностью», — отметил вице-мэр.



Город поддержал реализацию проекта по программе по стимулированию создания мест приложения труда.



Основными задачами московских программ поддержки, реализуемых согласно постановлению мэра Москвы Сергея Собянина, являются создание современных комфортных мест для жителей столицы и формирование сбалансированной городской застройки. Ввод комплекса в эксплуатацию в 2028 году поможет обеспечить работой порядка 7000 москвичей.



Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, срок аренды трех земельных участков под строительство комплекса на 3-й Хорошевской улице составит пять лет. Здесь появятся рестораны, кафе, выставочные площади, парковки, магазины, офисы и прочие объекты.



По словам Собянина, в 2024 году для реализации масштабных инвестпроектов инвесторам выделили порядка 220 га земли, что почти вдвое превышает показатели 2023 года.

