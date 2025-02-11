Ефимов: Многофункциональное пространство по программе КРТ создадут в Коммунарке

Ещё один участок в столице включен в разработку в рамках программы комплексного развития территорий. Он расположен в Новой Москве в районе Коммунарка, его площадь составляет 3,13 га, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Современное многофункциональное пространство создадут на территории между улицами Эдварда Грига и Липовый Парк. Проект предполагает строительство здесь спортивного кластера и других объектов общественно-делового назначения. Инвестиции в развитие площадки составят 7,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 169,14 миллиона рублей. В итоге город получит свыше 270 рабочих мест», – рассказал заммэра.

Он также отметил высокую транспортную доступность данного участка. Территория расположена недалеко от конечной станции Сокольнической линии метро «Потапово» и автотрассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Как уточнил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, в спортивный кластер нового многофункционального пространства войдут центр экстремальных видов спорта и открытая площадка для занятия спортом. Помимо основных объектов на территории возведут медицинский центр и обустроят паркинг на 550 машиномест.

Сейчас в столице запущены 302 проекта КРТ на разных этапах проработки и реализации совокупной площадью около 4,2 тысячи гектаров. Работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В рамках программы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков создаются многофункциональные городские кварталы с инфраструктурой.

