Ефимов: Между станциями «Крымская» и «Академическая» завершили проходку вентиляции

Между станциями «Крымская» и «Академическая» строящейся Троицкой линии метро завершили проходку вентиляционного ствола, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Работы проводились в районе с плотной застройкой. Были проведены подготовительные мероприятия по выносу городских инженерных сетей из зоны строительства и переустройству проходивших здесь трамвайных линий. Работы начались в середине июня, стволопроходческий комплекс “Валентина” прошел вентиляционный ствол глубиной 49 метров и диаметром 8,5 метра, – пояснил он.

Строители трудились в почвах песчано-глинистой породы и водонасыщенных песков. В дальнейшем специалисты намерены приступить к присоединению ствола к перегонным тоннелям и оборудованию вентиляционной камеры.

Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до города Троицка и обеспечит жителей ТиНАО скоростным рельсовым транспортом. По словам главы департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, на данный момент ведется строительство участка с 11 станциями.

«Линия будет связана пересадками с Сокольнической, Большой кольцевой, Калужско-Рижской ветками и МЦК», – добавил он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин произвел технический пуск первого участка новой линии от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская», поручив закончить работы ко Дню города. Согласно прогнозам, этот участок улучшит транспортное обслуживание жителей ряда районов.

Генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новой линий выступает АО «Мосинжпроект». С 2011 года при участии компании в Москве ввели в эксплуатацию 75 станций метро.

