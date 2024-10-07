Ефимов: Металлоконструкции двух путепроводов появились на участке Южной рокады
На строящемся участке Южной рокады смонтировали 2,7 тысячи тонн металлоконструкций двух путепроводов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Два параллельных друг другу путепровода протяженностью 243 и 235 метров обеспечат движение транспорта по основному ходу Южной рокады над Пролетарским проспектом. Уже смонтированы и установлены на временные стапеля все 2,7 тысячи тонн металлоконструкций», - сказал Ефимов.
По его словам, протяженность возводимого участка составляет 9,5 километра, 2,77 километра из которых – основной ход магистрали.
Глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков отметил, что три путепровода из семи планируемых уже построены. Готовность строящегося участка от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка превышает 70%.
Руководитель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков в свою очередь добавил, что ведомство уделяет особое внимание качеству работ на объектах транспортной инфраструктуры.
По завершении строительства Южной рокады она соединит крупные автомобильные магистрали столицы – МКАД, Мичуринский, Кутузовский, Ленинский, Пролетарский проспекты, проспект Вернадского и Генерала Дорохова, Варшавское и Каширское шоссе, а также Люблинскую и Профсоюзную улицы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Южная рокада готова на 91%.
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