Ефимов: Медицинский центр построят на западе Москвы

Инвестор построит медицинский центр на Рублевском шоссе в столичном районе Кунцево, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, медцентр будет возведен в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

«На западе столицы в районе Кунцево инвестор сможет реализовать масштабный инвестиционный проект – строительство реабилитационного комплекса, который будет оказывать широкий спектр медицинской помощи и услуг. Площадь здания составит 27,6 тысячи квадратных метров. Для его возведения город предоставит компании 5,1 гектара земли в аренду на три года. В течение этого срока необходимо завершить возведение объекта», – отметил Ефимов.

Медцентр расположится недалеко от пересечения с Московской кольцевой автомобильной дорогой, вдали от жилой и общественной застройки.

Как отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, столица на регулярной основе предоставляет участки для возведения объектов здравоохранения. Так, в минувшем году на западе Москвы стартовала реализация двух масштабных инвестиционных проектов. Речь идет о возведении многофункциональных медцентров общей площадью 91 тысяча квадратных метров.

