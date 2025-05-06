Ефимов: Медицинский центр построят на западе Москвы
Инвестор построит медицинский центр на Рублевском шоссе в столичном районе Кунцево, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, медцентр будет возведен в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).
«На западе столицы в районе Кунцево инвестор сможет реализовать масштабный инвестиционный проект – строительство реабилитационного комплекса, который будет оказывать широкий спектр медицинской помощи и услуг. Площадь здания составит 27,6 тысячи квадратных метров. Для его возведения город предоставит компании 5,1 гектара земли в аренду на три года. В течение этого срока необходимо завершить возведение объекта», – отметил Ефимов.
Медцентр расположится недалеко от пересечения с Московской кольцевой автомобильной дорогой, вдали от жилой и общественной застройки.
Как отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, столица на регулярной основе предоставляет участки для возведения объектов здравоохранения. Так, в минувшем году на западе Москвы стартовала реализация двух масштабных инвестиционных проектов. Речь идет о возведении многофункциональных медцентров общей площадью 91 тысяча квадратных метров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru