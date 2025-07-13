Ефимов: Малый бизнес получил 174 объекта недвижимости в аренду по льготной ставке

Межведомственная комиссия по предоставлению имущественной поддержки одобрила для представителей малого бизнеса льготную ставку аренды 174 помещений в 2025 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Предприниматели, занимающиеся социально значимыми видами деятельности, могут арендовать объекты нежилого фонда, полученные без проведения торгов, по льготной ставке 5,3 тысячи рублей за квадратный метр в год. Для этого им необходимо обратиться в специальную Межведомственную комиссию. С начала года такая мера поддержки оказана компаниям, арендующим 174 нежилых объекта общей площадью около 39,6 тысячи квадратных метров. Благодаря этому арендаторы смогут сэкономить в 2025 году 528,1 миллиона рублей», – отметил вице-мэр.



Ключевым требованием к предпринимателям является социально направленная деятельность в сфере ветеринарии, здравоохранения, торговли продовольственными товарами, образования, бытового обслуживания, социального питания, производства, спорта и культуры. Также на льготу имеют право компании, в которых трудятся люди с ограниченными возможностями здоровья.



В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Екатерина Соловьева, заявила, что среди тех, кто получил льготы, больше всего компаний занимаются бытовым обслуживанием (113 предприятий), трудятся в сферах культуры (11 арендаторов), социального питания (8 объектов). «Особое внимание уделяется предприятиям, которые нанимают людей с инвалидностью, что способствует их социальной интеграции и созданию равных возможностей для всех жителей столицы», — отметила Соловьева. Льготы были предоставлены девяти таким компаниям.



Для получения льготной ставки аренды предприниматели должны обратиться с заявлением в Межведомственную комиссию по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства. Документы можно подать по почте в бумажном виде, а также через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru в онлайн-формате.

