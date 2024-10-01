Ефимов: Лыжный трамплин на Воробьевых горах достроят за счет городского бюджета
В рамках адресной инвестиционной программы в Москве возобновились работы по строительству трамплина, который является частью спорткомплекса для занятий зимними видами спорта «Воробьевы горы». Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он напомнил, что инвесторы ранее демонтировали трамплин, находившийся на Воробьевых горах с 1953 года, для строительства нового сооружения в соответствии с новыми требованиями Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.
«Инвесторы не реализовали проект полностью, и город предусмотрел финансирование на завершение строительства сложного объекта в рамках программы “Спорт Москвы”. Работы уже начались», – добавил Ефимов.
По словам главы департамента гражданского строительства города Рафика Загрутдинова, на данный момент готовы строительный городок и подъездная дорога.
«Идут ремонтные работы по восстановлению болтовых соединений и лакокрасочного покрытия металлоконструкций трамплина. В ближайшее время начнем монолитные работы», – сообщил он.
В свою очередь глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева заявила, что с 2021 года в столице непрерывно ведется мониторинг геологических процессов на склоне Воробьевых гор. Результаты исследования подтверждают отсутствие активизации глубокого оползня и сохранение устойчивости склона.
После завершения работ в столице появится возможность проводить соревнования и регулярные спортивные тренировки. В состав объекта войдут трамплин для прыжков на лыжах и лыжного двоеборья, административно-бытовой корпус с раздевалками и судейская вышка. При этом в режиме тренировок единовременная пропускная способность комплекса составит 130 человек в смену.
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