Ефимов: Логистический комплекс построят в ТиНАО
Логистический комплекс построят в Новой Москве, внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На земельном участке площадью 19,55 гектара построят логистический комплекс предельной площадью около 77 тысяч квадратных метров. Участок находится в Краснопахорском районе Троицкого административного округа. Реализация проекта важна для города: здесь будут созданы новые рабочие места для жителей столицы, улучшится инфраструктура, а логистические издержки для московских предприятий снизятся», – отметил вице-мэр.
На объекте будут осуществляться сортировка и хранение товаров для служб доставки и московских магазинов.
Как добавили в столичном Департаменте градостроительной политики, проектом предусмотрен заезд на объект с Московского малого кольца. В 800 метрах от будущего логистического комплекса находится Калужское шоссе, в 8,5 километра — Варшавское шоссе. Это позволит наладить быструю связь с основными транспортными артериями и центром Москвы.
В ПЗЗ собраны нормы и требования к использованию земельных участков и к тому, что на них можно строить, а также к проектированию и возведению зданий.
