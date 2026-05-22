Ефимов: Линии электропередачи реконструируют на юге Москвы
В районах Даниловский и Нагатино-Садовники на юге Москвы пройдет масштабная модернизация электросетей. Утверждение проекта планировки территории (ППТ) для реконструкции действующих кабельно-воздушных линий электропередачи анонсировал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Согласно данному проекту, на территории площадью 5,35 гектара будут полностью обновлены кабельно-воздушные линии, суммарная протяженность которых составляет 2,8 километра.
«Это повысит надежность энергоснабжения потребителей, социальных объектов и инфраструктуры. Город получит современную, эффективную и безопасную энергосистему, соответствующую темпам развития столицы», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.
В рамках реконструкции существующие линии напряжением 110 кВ будут заменены на кабели нового поколения с улучшенными эксплуатационными характеристиками. За выполнение этих работ отвечает компания «Россети Московский регион».
После завершения строительных и монтажных работ, данные территории будут облагорожены, специалисты восстановят поврежденную растительность.
В Департаменте градостроительной политики добавили, что в Москве ведется активное создание инфраструктуры, отвечающей актуальным требованиям. Это обеспечивает стабильное электроснабжение города с учетом его развития и способствует повышению уровня жизни горожан.
