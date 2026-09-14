Ефимов: Летом в Москве новые квартиры по реновации получили все жители 90 старых домов

В Москве с июня по август 2026 года оформление документов на жилье в новостройках завершили москвичи еще из 90 домов по программе реновации, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что из 60 зданий все горожане уже переехали в новостройки, остальные завершают переселение.

Политик уточнил, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года летом 2026-го количество зданий, в которых все жильцы завершили оформление документов на новые квартиры, выросло с 45 до 90. Всего в них проживали более 16,5 тысячи москвичей, добавил он.

«Как только дома расселят, их демонтируют, чтобы на освободившихся площадках возвести новые ЖК и сопутствующую инфраструктуру для дальнейшей реализации программы», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Уточняется, что это помогает наращивать темпы переселения и сохранять привычный образ жизни участников реновации, которые переезжают в новостройки в границах своего района. При этом в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском районах, где при подборе стройплощадок акцент делается на комплексное формирование комфортной городской среды, переселение проводят в пределах административных округов.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева сообщила, что свыше половины домов, в которых с июня по август горожане завершили оформление документов на новые квартиры, расположены на севере, северо-востоке, северо-западе и востоке города. По ее словам, в Северном административном округе число таких зданий за лето выросло на 16, а правообладателями равнозначной недвижимости стали около 3 тысяч москвичей.

Примерно столько же жителей получили новые квартиры в Северо-Восточном административном округе, где в полном объеме заключили договоры участники программы из 15 домов, подчеркнула чиновница. На северо-западе и востоке за лето появились еще по 11 зданий, все жители которых оформили документы для переезда. Речь идет о почти 2 тысячах и свыше 1,8 тысячи человек соответственно.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин призвал нарастить темпы реализации реновации вдвое и объявил, что в августе в Москве открыли вторую очередь завода по изготовлению префаб-конструкций для ускоренного возведения жилых домов, в том числе для программы.