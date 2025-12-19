Ефимов: Квартиры по программе реновации осенью 2025 года получили 14,1 тысячи москвичей
Более14,1 тысячи жителей 12 московских административных округов оформили документы на равнозначное жилье по программе реновации осенью 2025 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Осенью договоры на квартиры по программе реновации заключили более 14,1 тысячи москвичей. Это на 63 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вторая половина года в целом оказалась более активной по оформлению документов на новое жилье, даже при условии, что пока рано подводить итоги декабря. В первом полугодии ключи от квартир получили около 18,5 тысячи москвичей, а во втором – уже почти 26,5 тысячи, что на 44 процента больше», – отметил вице-мэр.
Новое жилье предоставляется в том же районе. Исключение составляют ТиНАО и Зеленоград, где переселение происходит в границах округов.
По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, чаще всего договоры заключались в октябре – в этом месяце ключи от новых квартирах получили порядка 5000 человек, что стало самым высоким показателем в 2025 году. Больше всего договоров заключалось в СВАО, ЗАО и СЗАО, добавила она.
В процессе переселения на первых этажах жилых домов функционируют центры информирования. Впоследствии в этих помещениях открываются предприятия сферы услуг.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин пообещал нарастить темпы реализации программы реновации. Он поручил вдвое ускорить программу.
Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
