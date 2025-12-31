Ефимов: Культурно-досуговые центры появятся во Внукове и в Троицке
Многофункциональные культурно-досуговые центры построят в районе Внуково и в Троицке по столичной Адресной инвестиционной программе, которая рассчитана до конца 2028 года. Курировать строительство будет Департамент гражданского строительства Москвы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На территории Троицкого и Новомосковского административных округов за счет средств городского бюджета создаются современные пространства для работы творческих студий, кружков по интересам и проведения различных мероприятий. Такие объекты становятся местами притяжения жителей разных возрастов и центрами культурной жизни районов. В рамках Адресной инвестиционной программы Москвы в ТиНАО планируется построить два многофункциональных культурно-досуговых центра общей площадью более 16,6 тысячи квадратных метров. Один из них появится в Троицке, а второй – в районе Внуково», – отметил вице-мэр.
Так, площадь центра в Троицке составит 9500 квадратных метров. Здесь будут проводиться культурные мероприятия и занятия. Также строители выполнят комплексное благоустройство прилегающей территории.
В свою очередь глава столичного Департамента гражданского строительства Алексей Александров добавил, что в многофункциональном культурно-досуговом центре во Внукове, площадь которого превысит 7100 квадратных метров, проектом предусмотрены зрительные залы на 431 человека и на 100 мест, а также несколько современных гримерных, студия звукозаписи, медкабинет, гардероб, библиотека, кружковая зона и административные помещения. «Здесь также появятся хореографические, художественные и музыкальные классы, пространства для теоретических групповых занятий», – рассказал Александров. Здание во Внукове построят в стиле конструктивизма.
Особое внимание в Москве уделяется возведению объектов культуры, чтобы создать современное городское пространство, способствующее развитию творческого потенциала москвичей. Здесь проводятся театральные представления, концерты и выставки.
Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
