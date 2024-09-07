Ефимов: Крупный образовательный комплекс построят на западе Москвы

Новый образовательный центр построят на западе столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«За счет средств городского бюджета в районе Очаково-Матвеевское планируется построить образовательный комплекс предельной площадью 23 тысячи квадратных метров», – рассказал заместитель мэра.



Он также добавил, что учреждение будет состоять из школы для 825 учащихся и детского сада для 225 воспитанников.



На территории нового образовательного центра оборудуют спортплощадку, а также прогулочные площадки для дошкольников.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в рамках Адресной инвестиционной программы для строительства социальных объектов столичным подрядным организациям выделяются участки земли.



По его словам, для возведения образовательного комплекса в Очаково-Матвеевском девелоперу передано более 2,3 гектара земли.

