Ефимов: Крупный образовательный комплекс построят на западе Москвы

Новый образовательный центр построят на западе столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За счет средств городского бюджета в районе Очаково-Матвеевское планируется построить образовательный комплекс предельной площадью 23 тысячи квадратных метров», – рассказал заместитель мэра.

Он также добавил, что учреждение будет состоять из школы для 825 учащихся и детского сада для 225 воспитанников.

На территории нового образовательного центра оборудуют спортплощадку, а также прогулочные площадки для дошкольников.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в рамках Адресной инвестиционной программы для строительства социальных объектов столичным подрядным организациям выделяются участки земли.

По его словам, для возведения образовательного комплекса в Очаково-Матвеевском девелоперу передано более 2,3 гектара земли.

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ФОТО: Владимир Ефимов/Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
ТЕГИ:МоскваСтроительствоОбразование

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