Ефимов: Крупнейший в Европе концертный зал построят на юге Москвы
Уникальный концертный зал появится в Нагатинской пойме на юге Москвы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.
По его словам, уже в ближайшее время инвестор приступит к строительству.
«Предполагается, что новый комплекс сможет вместить до 10 тысяч зрителей. С начала года город предоставил инвесторам 38 участков земли для реализации МаИП. Их общая площадь составляет около 170 гектаров», – рассказал заместитель мэра.
Такие проекты развивают столичную инфраструктуру и создают новые рабочие места.
Как уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, возводить многофункциональный концертный зал с переходной галереей будет холдинговая компания «Остров Мечты».
По словам председателя правления этой компании Амирана Муцоева, когда парк только проектировался, стояла задача создать уникальное пространство, где каждый сможет найти себе занятие.
«Концертный зал построят по самым передовым технологиям и оснастят высокотехнологичным оборудованием. Аналогов у него в России нет. Предполагается, что концертный комплекс в “Острове Мечты” станет самым большим в Москве и Европе», – подчеркнул Муцоев.
Рядом с концертным залом появится крупнейший парк развлечений в России и Европе, состоящий из более чем 47 аттракционов, а также самый большой бассейный комплекс, ландшафтный парк и многое другое.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве Владимир Минеев победил Исмаилова в бою по правилам бокса
- Истребители РФ не допустили нарушения госграницы парой В-52Н ВВС США
- Трамп рассказал о письме Си Цзиньпина после покушения
- На Кубани около 570 автомобилей скопились в очереди для проезда через Крымский мост
- РИА Новости: ВСУ ежедневно теряют до 2500 человек на фронте
- Арестованные на Западе яхты россиян подверглись атакам
- Сальдо: В Херсонской области готовы показать Западу правду о регионе
- Хуситы нанесли удар по району Эйлата и американскому судну Pumba
- Рособрнадзор: Еще 122 школьника получили 100 баллов после пересдачи ЕГЭ
- Сальдо: ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru