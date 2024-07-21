Ефимов: Крупнейший в Европе концертный зал построят на юге Москвы

Уникальный концертный зал появится в Нагатинской пойме на юге Москвы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, уже в ближайшее время инвестор приступит к строительству.

«Предполагается, что новый комплекс сможет вместить до 10 тысяч зрителей. С начала года город предоставил инвесторам 38 участков земли для реализации МаИП. Их общая площадь составляет около 170 гектаров», – рассказал заместитель мэра.

Такие проекты развивают столичную инфраструктуру и создают новые рабочие места.

Как уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, возводить многофункциональный концертный зал с переходной галереей будет холдинговая компания «Остров Мечты».

По словам председателя правления этой компании Амирана Муцоева, когда парк только проектировался, стояла задача создать уникальное пространство, где каждый сможет найти себе занятие.

«Концертный зал построят по самым передовым технологиям и оснастят высокотехнологичным оборудованием. Аналогов у него в России нет. Предполагается, что концертный комплекс в “Острове Мечты” станет самым большим в Москве и Европе», – подчеркнул Муцоев.

Рядом с концертным залом появится крупнейший парк развлечений в России и Европе, состоящий из более чем 47 аттракционов, а также самый большой бассейный комплекс, ландшафтный парк и многое другое.

