Ефимов: Концепция строительства депо «Новорижское» втрое сократит число сооружений

Будущее электродепо «Новорижское» строится по типовой концепции, разработанной для сокращения сроков строительства и оптимизации площади. Все объекты будут размещены максимально эффективно и компактно. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Электродепо “Новорижское”, которое предназначено для обслуживания поездов Рублево-Архангельской линии метро, строится по типовой концепции. Использование такого стандарта позволяет максимально эффективно спланировать территорию объекта. В составе подобных комплексов обычно возводят 35–40 корпусов, а в “Новорижском” разместят более 10 зданий и сооружений площадью свыше 48 тысяч квадратных метров. Все объекты будут объединены в функциональные блоки. В частности, здесь появятся производственно-административное и инженерно-техническое здания, мотодепо с ремонтно-строительным участком и другие постройки», — добавил Ефимов.

Электродепо построят близ 23-го километра Новорижского шоссе, а длина его путей составит более 10 километров. Объект будет оснащен новейшим оборудованием с высоким уровнем автоматизации для эффективного и качественного обслуживания подвижного состава. В новом депо будут трудиться более 520 человек.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, работы по строительству завершены на 15%: завершаются подготовительные работы и разработка грунта. Почти на 40% смонтированы сборные железобетонные конструкции, а монолит выполнен более чем на треть.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что окончание строительства электродепо «Новорижское» ожидается в 2027 году.

Длина Рублево-Архангельской линии, которую будет обслуживать электродепо, составит 27,6 километра. На ней предусмотрены 12 станций с пересадками на Большую кольцевую, Арбатско-Покровскую, Филевскую и Солнцевскую линии, а также МЦК. Линия свяжет деловой центр «Москва-Сити» и активно развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском.

