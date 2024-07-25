Ефимов: Комплекс с дата-центрами появится на востоке Москвы
Комплекс из двух центров обработки данных появится на востоке Москвы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Его возведением займется группа компаний «МонАрх», заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Москве сохраняется тенденция последних лет по созданию высокотехнологичных предприятий. Город поддерживает такие проекты и предоставляет землю для их реализации. В Косино-Ухтомском выделен участок для строительства комплекса площадью около 100 тысяч квадратных метров, в котором разместятся два дата-центра общей мощностью 100 мегаватт. Этот проект не только внесет весомый вклад в развитие инфраструктуры хранения и обработки данных, но и создаст более 350 рабочих мест для российских ИТ-специалистов», — заявил вице-мэр.
Согласно договору, комплекс должен быть построен в течение пяти лет. Реализация масштабных инвестпроектов позволяет создавать для москвичей рабочие места и развивать современную инфраструктуру.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, площадь выделенного под строительства земельного участка на Салтыковской улице составляет 4,4 га.
Задача масштабного проекта строительства дата-центров — укрепить инфраструктуру и обеспечить безопасное и надежное хранение данных. Новые центры будут отвечать самым высоким стандартам надежности, их оснастят новейшими технологиями.
В свою очередь глава группы компаний «МонАрх» Сергей Амбарцумян отметил, что предприятие намерено развивать опыт строительства центров обработки данных и вносить ощутимый вклад в информационную безопасность России.
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