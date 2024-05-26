Ефимов: Город выделил участок под строительство производства медицинского оборудования

В Москве инвестору выделен земельный участок в аренду по льготной ставке для создания производственных мощностей в районе Зюзино. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На юго-западе столицы возведут комплекс по производству медицинского оборудования. Для этого город заключил с инвестором договор аренды земельного участка площадью 0,99 гектара по ставке один рубль в год. На предприятии создадут 50 профильных рабочих мест», – уточнил заммэра.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на новом производстве в Зюзино будут выпускать все типы штативов рентгенодиагностических аппаратов.

«Планируется, что ежегодно здесь будет производиться до 400 единиц такого оборудования», – рассказал Ликсутов.

Соглашение рассчитано на пять лет, за этот срок инвестор должен будет полностью завершить строительство.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что участок предоставлен на пять лет в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, а для таких объектов в столице действует особый порядок выделения земли – без проведения торгов.

«Площадь производственного здания составит 15 тысяч квадратных метров», – добавил Гаман.

Создание в Москве подобных масштабных инвестиционных проектов позволяет создавать современную инфраструктуру и рабочие места.

