Ефимов: Город выделил участок под строительство производства медицинского оборудования
В Москве инвестору выделен земельный участок в аренду по льготной ставке для создания производственных мощностей в районе Зюзино. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На юго-западе столицы возведут комплекс по производству медицинского оборудования. Для этого город заключил с инвестором договор аренды земельного участка площадью 0,99 гектара по ставке один рубль в год. На предприятии создадут 50 профильных рабочих мест», – уточнил заммэра.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на новом производстве в Зюзино будут выпускать все типы штативов рентгенодиагностических аппаратов.
«Планируется, что ежегодно здесь будет производиться до 400 единиц такого оборудования», – рассказал Ликсутов.
Соглашение рассчитано на пять лет, за этот срок инвестор должен будет полностью завершить строительство.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что участок предоставлен на пять лет в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, а для таких объектов в столице действует особый порядок выделения земли – без проведения торгов.
«Площадь производственного здания составит 15 тысяч квадратных метров», – добавил Гаман.
Создание в Москве подобных масштабных инвестиционных проектов позволяет создавать современную инфраструктуру и рабочие места.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru