Ефимов: Комплекс офисов построят на севере Москвы в рамках инвестпроекта
В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в районе Беговой в Москве построят офисный комплекс, для чего город предоставил инвестору участок. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Рядом с Белорусским вокзалом формируется многофункциональный квартал, который будет включать деловые центры, парковки, магазины, спортивные объекты, парк и другие важные элементы инфраструктуры. Это позволит создать на севере столицы зону деловой активности и обеспечит появление дополнительных рабочих мест. Для реализации масштабного инвестпроекта – строительства 48-этажного офисного комплекса – город предоставил девелоперу земельный участок площадью 0,57 гектара», – рассказал Владимир Ефимов.
Площадка под комплекс расположена на 1-й улице Ямского Поля и имеет хорошую транспортную доступность.
В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что в офисном центре расположится парковка на 239 машино-места с зарядными станциями для электромобилей, а на первом этаже обустроят кафе, лобби и магазины. На четвертом этаже будет терраса с местом для отдыха и амфитеатром.
Представитель инвестора – генеральный директор MR Мария Литинецкая заявила, что новый офисный проект поспособствует развитию района и инфраструктуры города. Там появятся кафе, рестораны и современные зоны отдыха.
Столица предоставляет инвесторам земельные участки с 2016 года.
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