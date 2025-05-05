Ефимов: Количество выкупленной малым бизнесом недвижимости за год удвоилось
В первом квартале 2025 года субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) купили у города по праву преимущества более 200 объектов недвижимости, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Так, он уточнил, что с января по март этого года представители МСП выкупили у города 212 объектов недвижимости, воспользовавшись преимущественным правом, что в два раза больше, чем за такой же период 2024 года.
«Таким образом, мера поддержки бизнеса, закрепленная на уровне федерального законодательства, пользуется спросом среди столичных предпринимателей и дает дополнительный импульс для развития деловой активности в Москве», – отметил Ефимов.
Представители МСП имеют право единовременно внести средства за объект или взять рассрочку до семи лет.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что больше всего помещений – 36 – арендаторы купили по праву преимущества на востоке Москвы. Общая площадь объектов составила пять тысяч квадратных метров.
Выкупить недвижимость у города могут представители МСП, которые арендуют ее не менее года и которые входят в реестр субъектов МСП. При этом права аренды должны быть приобретены на обычных торгах на общих условиях. Чтобы выкупить арендуемую у столицы площадь, надо обратиться за госуслугой «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы» на портале mos.ru.
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