В Восточном административном округе на разных стадиях реализации находятся уже 28 проектов комплексного развития территорий (КРТ), что втрое больше, чем в прошлом году. Динамика свидетельствует о значительном ускорении темпов реализации программы и ее востребованности в районах округа. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Редевелопментом на востоке столицы охвачено более 153 га неэффективно используемых площадей, в том числе в девяти бывших промзонах. На месте устаревшей застройки и пустырей появятся современные городские кварталы, где в совокупности построят свыше 2,7 миллиона кв. м недвижимости», — отметил он.

По его словам, под жилищное строительство будет отведено более двух миллионов кв. м. При этом основная часть многоквартирных домов появится для целей программы реновации — их суммарная площадь составит почти 1,9 миллиона кв. м. Помимо этого, планируется возвести свыше 670 тысяч кв. м зданий социальной, коммерческой и производственной направленности. Реализация проектов на востоке столицы позволит создать более 16,3 тысячи рабочих мест, добавил Ефимов.

В рамках 28 проектов в округе, в частности, появятся шесть новых образовательных комплексов, пять спортивных объектов, три паркинга, два офисно-деловых центра, поликлиника, подстанция скорой помощи, технопарк и другая востребованная инфраструктура.

Проекты реализуются в 13 районах. Самым крупным станет редевелопмент 34,8 гектара земли в Косино-Ухтомском: на Большой Косинской и Оренбургской улицах сформируют новый квартал сбалансированной застройки. Там построят жилье для программы реновации, образовательный комплекс с детским садом на 350 воспитанников и школой на тысячу учеников, спорткомплекс с бассейном, многофункциональный центр с магазинами, офисами и отделениями банков, а также многоуровневый паркинг для автомобилей.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находятся более 470 проектов, которые изменят облик свыше 4,7 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.

