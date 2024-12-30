Ефимов: Ключи от новых квартир в ЮВАО получили почти 30,6 тысячи москвичей
Переселение в рамках программы реновации началось на юго-востоке Москвы в декабре 2018 года, и за шесть лет жилье в новостройках там уже получили почти 30,6 тысячи горожан. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Переселение по реновации стартовало на юго-востоке столицы в декабре 2018 года. Первыми предложения квартир от города получили жители дома 101 корпус 2 на Волгоградском проспекте в районе Кузьминки. К концу 2024 года программой охвачено уже 171 старое здание. Число горожан, получивших в ЮВАО комфортное жилье, достигло около 30,6 тысячи человек», – пояснил он.
Как уточнил Ефимов, это наиболее высокий показатель среди всех прочих округов города. В рамках реновации москвичи получают комфортные квартиры в тех же районах, где проживали ранее.
В свою очередь министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что больше всего москвичей или 8,3 тысячи человек, которые получили квартиры в новостройках на юго-востоке столицы, проживает в районе Люблино.
«В Кузьминках, с которых началась реализация программы в округе, правообладателями комфортного жилья стали почти 6,3 тысячи горожан, а в Нижегородском районе – около 4,7 тысячи», – добавил он.
По словам министра правительства Москвы, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в Юго-Восточном административном округе передано под заселение 48 новостроек. При этом в общей сложности в ЮВАО в программу реновации включено 818 старых домов.
Для облегчения процесса переезда в Москве функционирует суперсервис «Переезд по программе реновации». Полная учетная запись на портале mos.ru позволяет онлайн записаться на осмотр предложенной квартиры, а также загрузить пакет документов, необходимый для оформления. Уже при переезде через суперсервис можно бесплатно заказать машину для перевозки вещей. Также в суперсервисе доступна инструкция по переезду.
Программа реновации, предусматривающая расселение более пяти тысяч домов, была утверждена в августе 2017 года. В 2023 году в городе под заселение было передано 59 новостроек, что позволило переселиться более 47 тысячам жителей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все новые дома, возводимые в рамках программы реновации, обеспечат необходимой инфраструктурой: детскими садами, школами и социально-культурными учреждениями.
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