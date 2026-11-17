«Здание площадью более 18,5 тысячи квадратных метров будет состоять из двух корпусов – административно‑бытового и производственного. Уже готов конструктив объекта, работы завершили всего за шесть месяцев. Высоких темпов удалось достичь благодаря системе высокоскоростного индустриального строительства – все элементы производят на роботизированном оборудовании одного из отечественных производств и поставляют на площадку уже готовыми к монтажу. Применение этой технологии позволяет сократить сроки работ на 30–50%, а трудозатраты на квадратный метр – в два‑три раза», – добавил Ефимов.

Конструктив здания — это несущий каркас, включающий плиты перекрытий, балки, ригели и колонны. В двух корпусах смонтировано свыше 2 000 индустриальных железобетонных изделий. Окончание возведения конструктива позволило начать монтаж технологического оборудования, внутреннюю отделку, прокладку инженерных сетей и устройство кровли и ограждающих конструкций.

В ГЦК будут находиться центры реверс–инжиниринга, инжиниринга производственных систем и испытаний металлорежущего инструмента, опытное производство, конструкторское бюро и научно–производственные лаборатории.

Подобная инфраструктура позволит не только подготовить квалифицированные кадры и внедрить передовые технологии, но и выстроить полный цикл создания станков — от научной идеи до опытного образца. Ожидается, что основное строительство объекта будет завершено в 2027 году.

