Ефимов: Калужско-Рижскую линию метро планируется продлить до Мытищ

Калужско-Рижскую линию метро продлят за пределы МКАД – до городского округа Мытищи. Одноименная станция должна появиться там до 2035 года. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Согласно объявленным мэром Москвы планам, семь радиальных линий московского метро планируется продлить за пределы МКАД до 2035 года. Одна из них – Калужско-Рижская. Она протянется на 3,5 километра от станции «Медведково» до Мытищ. Точное расположение новой станции будет определено на этапе подготовки проекта планировки линии метро. Благодаря продлению Калужско-Рижской линии метро столица станет ближе для жителей городского округа Мытищи с прогнозируемым населением 540 тысяч человек, а также прилегающих населенных пунктов Подмосковья», – рассказал он.

Отмечается, что запуск Московского центрального кольца, Большой кольцевой линии метро и Московских центральных диаметров позволил продлить радиальные линии за МКАД, так как часть пассажиропотока перераспределилась.

Продление Московского метрополитена в область поможет сократить поездки в два раза. Также появятся десятки новых маршрутов для мультимодальных поездок. Ожидается, что станцией «Мытищи» каждый день будут пользоваться более 50 тысяч пассажиров. Их путь до центра сократится в среднем на 30 минут.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил, что продление метро в ТиНАО и Московскую область сделает город доступнее для двух миллионов москвичей и 3,7 миллиона жителей Подмосковья.

