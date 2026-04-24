Ефимов: К осмотру квартир по реновации в САО приступят 1,1 тысячи жителей
Около 1,1 тысячи жителей приступят к поэтапному осмотру новых квартир в ЖК, построенном в Савеловском районе в рамках программы реновации, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Уточняется, что новый дом расположен по адресу: 2-я Хуторская улица, дом 33, корпуса 1 и 2.
«Это первая новостройка, возведенная в районе в рамках программы. На первом этаже жилого комплекса расположен Центр информирования по переселению, где участники могут задать вопросы и получить помощь на всех этапах переезда. Всего в программу реновации в Савеловском районе включены пять домов, расселить планируется около 450 семей», – рассказал Ефимов.
В подъездах ЖК предусмотрены кладовые для колясок и велосипедов, а также помещения для консьержей. На данный момент в доме уже завершили установку лифтов.
Вблизи к новостройке расположена вся необходимая инфраструктура, включая школу, детский сад, магазины, аптеки, кафе и поликлинику.
Как уточнили в Департаменте градостроительной политики столицы, в новом ЖК размещено 517 квартир, 13 из которых адаптированы для маломобильных жителей. Все квартиры имеют улучшенную планировку, широкие коридоры, большие кухни и санузлы.
Подготовиться к переезду будущим жильцам позволит инструкция, размещенная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. В ней указана информация о необходимых документах для оформления договора, а также представлены ссылки на полезные услуги.
Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручал ускорить темпы ее реализации вдвое. Он также сообщил, что в рамках программы инженерную инфраструктуру уже обновили в 70 районах столицы.
