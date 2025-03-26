Ефимов: К осмотру квартир по программе реновации приступили около 900 жителей САО
Поэтапный осмотр квартир в рамках программы реновации начался в двух новых домах по улице Лавочкина (Головинский район, САО). В них переедут жители сносимых зданий на улицах Лавочкина и Онежской. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Новостройки, переданные под заселение, находятся по адресам: улица Лавочкина, дома 10А и 8А. В них переедут около 900 жителей трех старых домов на улицах Онежской и Лавочкина. Часть из них уже приступили к осмотру квартир. По всем вопросам, касающимся переезда, жители расселяемых домов могут обратиться в центр информирования по переселению, расположенный в новостройке на Кронштадтском бульваре. Всего в программу реновации в Головинском районе включено 137 домов. Новые квартиры получат свыше 32 тысяч москвичей», — отметил вице-мэр.
На нежилых первых этажах появятся объекты социально-бытовой инфраструктуры.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, с 24 марта начался осмотр квартир в доме 10А по улице Лавочкина — сюда переедут жители дома 6, корпус 1 по той же улице. В доме 8А по улице Лавочкина 3 апреля начнут поэтапный осмотр жители дома 41 по Онежской улице, 18 апреля — дома 23 по той же улице.
В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заявил, что в двух ЖК предусмотрены около 300 квартир, три из которых приспособлены для маломобильных москвичей. Общая площадь квартир — свыше 17 тысяч квадратных метров, во всех жилых помещениях выполнена готовая улучшенная отделка. Рядом расположены салоны красоты, кафе, магазины, объекты здравоохранения и учебные заведения, также в пешей доступности находятся усадьба Михалково, парк Дружбы и Кронштадтский сквер.
Через суперсервис «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru можно записаться на осмотр квартиры и к нотариусу, направить электронные копии документов и выбрать дату подписания договора.
Город также оказывает москвичам бесплатную помощь в переезде. Инструкция доступна в суперсервисе «Переезд по программе реновации».
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал об использовании префаб-технологий при возведении домов по программе реновации. Градоначальник также поручил вдвое ускорить реализацию программы.
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