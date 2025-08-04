Ефимов: К 2030 году в Москве возведут 58 деловых центров
К 2030 году в 10 московских административных округах построят 58 бизнес-центров, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«К 2030 году в Москве планируют построить 58 новых объектов деловой инфраструктуры общей площадью около 3,3 миллиона квадратных метров. Бизнес-центры появятся в 33 районах 10 административных округов Москвы. Больше всего деловых объектов – 13 – строится на западе столицы. 12 офисных центров возводят в Северном административном округе, еще 10 – в Центральном. Благодаря реализации этих проектов в столице появятся дополнительные рабочие места», – отметил вице-мэр.
Бизнес-центры появятся в районах Кунцево, Коммунарка, Ясенево, Марьина Роща, Замоскворечье, Лефортово, Якиманка, Хорошево-Мневники и других.
В частности, по словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, деловой центр, состоящий из двух 34-этажных башен и двухэтажного корпуса суммарной площадью порядка 135 тысяч квадратных метров, появится на 3-й Хорошевской улице. Кроме того, офисный комплекс из двух корпусов площадью свыше 36 тысяч «квадратов» построят на Молдавской улице, а бизнес-центр площадью более 21 тысячи квадратных метров возведут на улице Алексея Свиридова.
Кроме офисов, проектами предусмотрены пространства для парковок, переговорных, точек питания и магазинов.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о строительстве офисов, жилой и социальной инфраструктуры в Рублево-Архангельском.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Овечкин занял первое место в рейтинге по заработанным деньгам в НХЛ
- СМИ: Нетаньяху рассматривает военный способ освобождения заложников в Газе
- В Екатеринбурге при пожаре в гаражном комплексе пострадали более 150 машин
- СМИ: У Трампа наблюдаются признаки когнитивных проблем
- Буря в стакане воды: Чем грозит России невыполнение ультиматума Трампа
- В Ленобласти автобус с туристами столкнулся с грузовым составом на переезде
- Умер космонавт Талгат Мусабаев
- Над Россией уничтожили 61 украинский беспилотник
- В Челябинской области погиб кандидат в депутаты заксобрания Биев
- Шаман назвал любимую песню из собственного репертуара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru