Ефимов: Историческое здание в СЗАО перевели на льготную ставку аренды

Инвестор восстановил объект культурного наследия по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» — въездную башню Хорошевского конного завода постройки начала 1770-х годов на Таманской улице (район Хорошево-Мневники, СЗАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвестор завершил восстановление въездной башни Хорошевского конного завода – уникального кирпичного здания XVIII века площадью 39,5 квадратного метра. Город предоставил компании льготную ставку аренды по программе «1 рубль за квадратный метр в год», она будет действовать до 2070 года. В результате предприниматель сможет ежегодно экономить свыше 1,1 миллиона рублей», – отметил Владимир Ефимов.

Отмечается, что восстановительные работы длились порядка трех лет.

По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, в программу льготной аренды входят не только крупные, но и небольшие объекты. Он добавил, что усилиями строителей была отреставрирована кирпичная кладка стен и цоколя, а также воссозданы шпиль и флюгера, отреставрирована винтовая лестница и установлено на центральную мачту металлическое яблоко с эмблемой конезавода.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что инвесторы по программе льготной аренды заключили со столичными властями 31 договор аренды. Общая площадь объектов составила свыше 18 тысяч квадратных метров. Для 20 объектов уже действуют льготная ставка, еще 11 находятся на стадии реставрации.

Цель льготной программы – привлечение инвесторов к восстановлению московских памятников архитектуры. Договор аренды по результатам торгов заключается на 49 лет, при этом арендатор обязан завершить ремонтно-реставрационные работы в пятилетний срок. Действие льготной ставки начинается после того, как зданию возвращен исторический вид.

