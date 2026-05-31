Ефимов: Инвесторы заключили с Москвой 9 договоров на благоустройство территорий

С начала 2026 года инвесторы заключили с Москвой девять инфраструктурных договоров на благоустройство территорий в шести административных округах города. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что инфраструктурные договоры дают возможность обеспечить жилую застройку необходимыми соцобъектами и местами приложения труда, а также благоустроить прилегающие территории.

«В рамках договоров будут не только построены соцобъекты, но и благоустроены большие городские территории совокупной площадью более 30 Га. Новый механизм позволяет синхронизировать ввод жилья с развитием социнфраструктуры и мест отдыха, снижает проектные риски и делает финансовые потоки предсказуемыми», - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Отмечается, что в документах будут зафиксированы все взаимные обязательства застройщика и города, льготы и меры ответственности. К тому же в инфраструктурном договоре указаны перечень запланированных объектов инфраструктуры и очередность их создания, обязанность застройщика по соблюдению проекта организации дорожного движения, а также число квартир по реновации при достижении соглашения о такой передаче.

В Департаменте градостроительной политики сообщили, что соглашения между Москвой и инвесторами помогают создавать удобную и безопасную городскую среду для жителей. Уточняется, что, например, в Ярославском районе озеленение территории общего пользования займет площадь 3,14 Га, а в Донском запланировано комплексное благоустройство и озеленение территории общей площадью примерно 25 тысяч квадратных метров с созданием природного комплекса.