Ефимов: Инвесторы за 13 лет арендовали 73 объекта по «1 рублю за «квадрат» в год»

Инвесторы взяли в аренду у российской столицы 73 объекта недвижимости в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год». Из этого числа 50 в данный момент пользуются льготной ставкой. Такую статистику привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Программа льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» действует в Москве уже 13 лет. С 2012 года инвесторы по итогам специализированных торгов могут арендовать объекты культурного наследия, с 2013 года – недвижимость для размещения частных школ и детских садов, а с 2022 года – здания для гостиниц. За этот период предприниматели арендовали у города 73 объекта недвижимости. Льготной ставкой сейчас пользуется уже 50 нанимателей зданий и помещений. Благодаря программе для будущих поколений восстановлено и сохранено 25 исторических зданий, имеющих большую культурную ценность, в городе появились четыре новые гостиницы и 25 образовательных учреждений», – раскрыл детали заммэра.



Предприниматель, который хочет присоединиться к льготной программе, должен поучаствовать в специализированных торгах. В случае, если лот имеет статус объекта культурного наследия, с победителем заключают договор аренды на 49 лет. Аналогичный срок аренды предусмотрен для размещения в дальнейшем в здании или помещении, которые выставлены на торги, образовательного учреждения. Для гостиниц срок обозначен в 20 лет.



Для активации льготной ставки инвестор ложен провести реставрацию или ремонт объекта, а затем выполнить другие необходимые требования. Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в 2025 году по результатам торгов заключены договоры аренды четырех помещений для образовательных учреждений и одного здания для обустройства отеля.



«Новые объекты появятся в Восточном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Западном и Центральном административных округах. При этом 18 инвесторов продолжают выполнять требования, необходимые для перевода на льготную ставку», – уточнила глава департамента.



За организацию аукционов отвечает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился проводить реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия в год.

