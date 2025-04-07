Ефимов: Инвесторы возводят в Москве 194 социальных объекта

За счет внебюджетных средств во всех административных округах Москвы строятся 194 социальных объекта, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сейчас за счет внебюджетных источников финансирования возводятся 130 образовательных, 16 медицинских, 40 спортивных и восемь объектов культуры. Так, новые школы и детские сады дадут городу более 65 тысяч учебных мест. Наибольшее количество социальных объектов – 44 – построят инвесторы в Новомосковском административном округе. На западе столицы возводится 27 зданий социального назначения, а на северо-востоке – 22», – отметил вице-мэр.

Новые объекты появляются как в сложившихся районах, так и рядом с новой застройкой. Это позволяет дополнить московскую социальную инфраструктуру.

Так, по словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, в Новой Москве строится взрослая поликлиника на 475 посещений в смену (район Коммунарка). Четырехэтажное здание передадут городу до конца года. Отделка помещений выполнена с использованием современных материалов в едином стиле, поликлиника будет приспособлена для маломобильных москвичей.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о строительстве 15 образовательных учреждений на северо-западе Москвы.

Строительство социальных объектов отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

