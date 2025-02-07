Ефимов: Инвесторы возвели свыше 2,7 млн «квадратов» нежилых зданий в 2024 году

Свыше 2,7 млн «квадратов» нежилой недвижимости возвели в Москве за счет инвесторов в 2024 году, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2024 году инвесторы возвели в столице 215 объектов нежилой недвижимости общей площадью более 2,7 миллиона квадратных метров. Свыше 420 тысяч квадратных метров пришлось на социальные учреждения, среди которых школы, детские сады и спортивные сооружения. Больше всего недвижимости возвели на западе столицы: там появилось 34 объекта социальной, деловой, коммерческой и административной инфраструктуры», — отметил вице-мэр.

В частности, было построено 15 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда, 11 спортивных сооружений, а также 35 детсадов и школ.

По постановлению столичного мэра Сергея Собянина активно реализуется программа создания мест приложения труда. По ней возвели три промышленных технопарка, три школы, три детских сада, два офисных комплекса, торговый и многофункциональный центры, логистический парк и музей. Ввод новых объектов в эксплуатацию позволил трудоустроить более 18 000 человек.

Кроме того, развивается коммерческая, деловая и административная инфраструктура, а новые объекты органично дополняют жилую застройку.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский заявил, что больше всего образовательных объектов (свыше 10) было построено в Новой Москве, в частности, школа в Щербинке площадью более 18 тысяч «квадратов» на 1 200 учащихся. Также в 2024 году в районе Чертаново Южное возвели ТРЦ «Грэмм», его площадь — более 8 000 квадратных метров.

Пристальное внимание уделяется качеству инфраструктурных, деловых и социальных объектов по поручению Собянина. Как отметили в Мосгосстройнадзоре, ведомство осуществляло контроль на всех этапах строительства зданий. Всего было проведено свыше 1 500 проверок. По их завершении выдавались заключения о соответствии зданий проектной документации и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

