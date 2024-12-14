Ефимов: Инвесторы возведут свыше 25 тыс. кв. м офисной недвижимости внутри ТТК при поддержке города
В текущем году в столице отменили повышенный инвестплатеж при строительстве и реконструкции административных зданий внутри Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, появление новых коммерческих объектов способствует созданию рабочих мест.
«С апреля 2024 года такой мерой поддержки воспользовались шесть предпринимателей, которые реализуют в Центральном административном округе проекты по реставрации и приспособлению для современного использования исторических зданий, а также реконструируют и строят новые офисные комплексы площадью около 26,7 тысячи квадратных метров», - добавил Ефимов.
Отмечается, что в первый год аренды земельного участка для строительства или реконструкции инвесторы обязаны внести допплатеж. Он является повышенным, и его размер зависит от площади возводимого объекта. При этом для девелоперов, которые возводят или реконструируют офисную недвижимость внутри ТТК, такой платеж был отменен по решению мэра столицы Сергея Собянина.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что отмена повышенного инвестиционного платежа позволяет инвесторам реализовывать проекты, способствующие развитию экономики и улучшению среды в городе.
Он напомнил, что в Красносельском районе столицы запланирована реконструкция административного здания, общая площадь которого будет увеличена почти до 2,2 тысяч квадратных метров. К тому же в Пресненском районе девелопер построит общественно-деловой комплекс, площадь которого составит 18 тысяч квадратных метров.
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