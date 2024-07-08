Ефимов: Инвесторы восстановят 11 исторических зданий в ЦАО по льготной программе

Инвесторы восстановят 11 исторических зданий в ЦАО Москвы за пять лет в рамках льготной программы «1 рубль за квадратный метр в год». По окончании работ они смогу воспользоваться льготной арендной ставкой, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реализация программы “1 рубль за квадратный метр в год” помогает спасти исторические постройки от разрушения. Благодаря программе предприниматели получают возможность вести бизнес в зданиях с богатой историей и выгодным расположением. Сейчас по результатам торгов заключены договоры аренды, согласно которым инвесторы реставрируют в ЦАО объекты культурного наследия общей площадью почти 6,4 тысячи квадратных метров. Из них два – для размещения гостиниц, а девять они смогут использовать по своему усмотрению», – отметил вице-мэр.

Среди самых крупных объектов — главный дом конторы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры и бывший больничный корпус Мясницкого отделения чернорабочей больницы.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, инвесторы уже отреставрировали по программе 16 объектов в ЦАО общей площадью свыше 9700 «квадратов».

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» действует с 2012 года. Срок договора аренды составляет 49 лет. Реставрация здания должна быть завершена в пятилетний срок, после чего можно перейти на льготную ставку аренды. Если в здании планируется разместить гостиницу, договор аренды действует 20 лет.

