Ефимов: Инвесторы восстановили восемь объектов культурного наследия за пять лет

Предприниматели взяли в аренду у Москвы 15 объектов культурного наследия (ОКН) в рамках льготной программы «1 рубль за квадратный метр в год», начиная с 2021 года. За это время были отреставрированы восемь объектов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За последние пять лет город заключил с инвесторами 15 договоров, предполагающих реставрацию и сохранение ОКН. Восемь объектов за этот же период были отреставрированы и уже используются предпринимателями для развития бизнеса по льготной арендной ставке», — сообщил вице-мэр.

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» действует в столице для инвесторов с 2012 года. Москва предоставляет льготную ставку аренды бизнесменам, а взамен требует провести работы по сохранению и реставрации исторических зданий и объектов культурного наследия. Большинство зданий имеют свободное назначение, а договор действует 49 лет.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева указала, что многие предприниматели активно воспользовались разрешением обустраивать гостиницы в ОКН. По ее словам, в двух из восьми отреставрированных с 2021 года объектах уже работают отели.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в свою очередь, подчеркнул, что средняя конкуренция на торгах в последние пять лет за право получить льготные условия составила в среднем три человека на лот. Торги происходят в электронном формате и доступны как физическим, так и юридическим лицам. Подробная информация публикуется на Инвестиционном портале Москвы.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин указал на необходимость отреставрировать не менее 150 объектов культурного наследия в год.