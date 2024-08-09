Ефимов: Инвесторы восстанавливают 15 помещений в столичных объектах культуры

С 2017 года с инвесторами заключены договоры купли-продажи 27 помещений в объектах культурного наследия, сегодня почти в половине из них завершены реставрационные работы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«На 12 из 27 приобретенных у города объектах культурного наследия общей площадью 1,15 тысячи квадратных метров предприниматели уже выполнили необходимые работы. Сотрудничество выгодно столице, так как покупатели реставрируют исторические объекты, а затем используют их в соответствии с охранными предписаниями», - отметил Ефимов.



Он добавил, что предприниматели в свою очередь могут развивать бизнес в районах с высокой деловой и туристической активностью. Все обязательства прописываются в договоре купли-продажи, там также уточняются сроки проведения работ.



Глава Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на сегодняшний день работы ведутся в 15 помещениях. Так, в Романовом переулке инвестор купил помещение площадью 256 квадратных метров в здании «Ансамбль доходных домов графа А.Д. Шереметева». Другие инвесторы в свою очередь проводят реставрацию помещений площадью более 600 квадратных в жилом здании конца XVIII века на улице Маросейке.



Предприниматель Олег Костюков поделился, что отремонтировал помещение площадью 20 квадратных метров в объекте культурного наследия федерального значения «Жилой дом, 1939–1940 годов», теперь здесь находится офис. Он уточнил, что сохранение объекта культуры позволило его компании укрепить связи с местным сообществом и позитивно отразилось на работе компании.

