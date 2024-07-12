Ефимов: Инвесторы в рамках КРТ реорганизуют 12 площадок на юге Москвы
С января по июнь 2024 года столичными властями были опубликованы проекты решений о реорганизации 32 площадок, из них 12 расположены на юге Москвы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На 12 территориях общей площадью более 72 гектаров планируется построить городские пространства, в которых появится свыше 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проекты оцениваются в 492 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – более чем в 11 миллиардов рублей. В результате будет создано около 23,5 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Реорганизуемые площадки находятся в районах Орехово-Борисово Северное, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Зябликово, Донской, Даниловский и Бирюлево Восточное.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на двух участках в районе Даниловский (бывшая территория промзоны «ЗИЛ») появятся свыше миллиона «квадратов» недвижимости: 569 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки и 525 тысяч квадратных метров жилья. Реализация проекта позволит создать свыше 16 тысяч рабочих мест, подчеркнул он.
Сейчас в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина реализуются 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3100 га.
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