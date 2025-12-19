Ефимов: Инвесторы смогут подать заявку на заключение договора КРТ в районе Люблино

В московском районе Люблино Юго-Восточного административного округа стартовал прием заявок на участие в аукционе на право заключить договор в рамках комплексного развития территории (КРТ). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«На аукцион выставили право заключения договора о комплексном развитии расположенных в промзоне “Люблино” шести участков общей площадью 28,37 га. Инвестор, определенный по результатам торгов, сможет построить там 372,15 тысячи кв м недвижимости, включая жилье и объекты общественно-деловой и коммунальной инфраструктуры», — сообщил вице-мэр.



По его словам, по завершении проекта в Москве появится 4,2 тысячи рабочих мест. Принять участие в торгах смогут как предприниматели из столицы, так и из регионов, добавил Ефимов.



Начальная цена объекта заявлена в 353,67 миллиона рублей при задатке в 70,73 миллиона рублей. К бизнесменам также будет предъявлено условие: они обязаны иметь опыт застройки не менее 37,22 тысячи кв м недвижимости в течение последних пяти лет.



Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что на месте бывшей промзоны появятся жилые дома площадью свыше 202 тысяч кв м, а также ледовая арена и физкультурно-оздоровительный комплекс. Эти объекту достанутся столице в безвозмездное пользование, отметил он.



Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов свою очередь анонсировал крайний срок для подачи заявок на участие в аукционе. Дедлайн установлен на 2 февраля, а сами торги пройдут 10 февраля.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в районах Косино-Ухтомский и Рязанский.



Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 336 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.

