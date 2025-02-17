Ефимов: Инвесторы реализуют в столице более 40 проектов КРТ

Сегодня 41 проект по программе комплексного развития территорий (КРТ) реализуется привлеченными по результатам торгов инвесторами и правообладателями земли и недвижимости, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В рамках этих проектов предусмотрено строительство свыше 14,1 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате на участках появятся современные жилые кварталы, а также объекты общественно-делового назначения и экологичные производства», - отметил Ефимов.



По его словам, в результате реализации этих проектов в Москве появится около 153 тысяч рабочих мест. Инвестиции в развитие площадок оцениваются в примерно 4,7 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 300 миллиардов рублей



В свою очередь министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в рамках договоров о КРТ с инвесторами планируется возведение 7,8 миллиона квадратных метров жилья. Строительство охватит 38 районов в 10 административных округах. Помимо новостроек, инвесторы возведут 6,4 миллиона квадратных метров производств и общественно-деловых объектов, в том числе детские сады и школы, медицинские центры и поликлиники, а также пожарное дело, 14 физкультурно-оздоровительных комплексов и культурно-досуговый центр.



Создание многофункциональных городских кварталов на месте бывших промзон ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. На сегодняшний день в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.

