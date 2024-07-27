Ефимов: Инвесторы реализуют пять проектов по программе КРТ на западе Москвы

Пять земельных участков будут реорганизованы на западе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках договоров с городом инвесторы реализуют на западе столицы пять проектов комплексного развития территорий общей площадью почти 39 гектаров. Здесь будет возведено свыше 1,1 миллиона квадратных метров различной недвижимости. На реализацию этих проектов уйдет от четырех до 11 лет. Появится 809 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 168 тысяч квадратных метров для целей программы реновации и иных нужд города, а также более 372 тысяч квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов. Вложения в проекты составят почти 286 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около 3,9 миллиарда рублей. В итоге появится свыше 9,1 тысячи рабочих мест», – заявил вице-мэр.

Реорганизуемые территории находятся в районах Кунцево, Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково, Солнцево и Тропарево-Никулино. Из них две находятся на территории бывших промзон, еще две использовались неэффективна, а одна находилась в собственности города и была свободна от застройки.

В частности, по словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на месте экс-промзоны «Кунцево» за 11 лет на площади 15,89 га будет построена порядка 600 тысяч «квадратов» жилья (в том числе по программе реновации) и образовательный комплекс, состоящий из двух детсадов. Реализация проекта создаст 1300 рабочих мест.

Всего по поручению столичного мэра Сергея Собянина в Москве реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

