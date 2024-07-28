Ефимов: Инвесторы реализуют 11 проектов КРТ в девяти районах САО

Правообладатели земельных участков, а также компании, привлеченные по результатам торгов, осуществляют реорганизацию 242 га в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в САО. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В девяти районах на севере города инвесторы реализуют 11 проектов комплексного развития территорий. На участках общей площадью 242 гектара в период от 4 до 26 лет построят жилые, деловые и производственные кварталы – всего появится свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости. В новых общественно-деловых и промышленных объектах создадут примерно 68,8 тысячи рабочих мест. Инвестиции в реорганизацию площадок превысят 1,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 27 миллиардов рублей», – отметил вице-мэр.

Реорганизуемые земельные участки находятся в районах Хорошевский, Тимирязевский, Коптево, Дмитровский, Головинский, Войковский, Западное и Восточное Дегунино и Беговой.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, больше всего проектов будет реализовано в районе Восточное Дегунино, на месте экс-промзоны «Вагоноремонт». Здесь за шесть лет на площади порядка 18 га будет построено свыше 379 тысяч «квадратов» недвижимости — 165 тысяч квадратных метров жилья (из них 16,5 тысячи — по программе реновации) и более 214 тысяч «квадратов» промышленных и общественно-деловых объектов.

Всего в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

