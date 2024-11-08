Ефимов: Инвесторы приобрели у Москвы 1,3 тысячи коммерческих объектов за 9 месяцев

Инвесторы приобрели по итогам торгов и по преимущественному праву выкупа свыше 1,3 тысячи городских объектов с января по сентябрь текущего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За девять месяцев по итогам торгов и по преимущественному праву выкупа представители бизнеса приобрели свыше 1,3 тысячи коммерческих объектов общей площадью более 195 тысяч квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем реализованных зданий и помещений вырос на 34%. Как правило, нежилые объекты компании и индивидуальные предприниматели приобретают для открытия точек продажи товаров и оказания различных услуг населению», – сказал он.

Среди проданных объектов пять зданий общей площадью почти 5,5 тысячи «квадратов», а также порядка 189,7 тысячи квадратных метров различных коммерческих помещений. Четыре из пяти зданий были приобретены вместе с земельными участками, площадь которых составила 0,3 га.

Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что самым популярным среди предпринимателей традиционно оказался центр Москвы. По его словам, за девять месяцев здесь продали 250 объектов общей площадью более 36,1 тысячи «квадратов». Свыше 200 помещений площадью почти 24,8 тысячи «квадратов» реализовали на западе города, еще порядка 160 объектов – на юго-западе столицы.

В свою очередь руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что торги по реализации коммерческой недвижимости востребованы у предпринимателей. Так, с января по сентябрь средняя конкуренция составила более восьми участников на лот.

Информация о выставляемых на торги помещениях представлена на Инвестиционном портале Москвы. В разделе «Имущество от города» можно изучить правила проведения аукционов и лотовую документацию.

