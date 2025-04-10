Ефимов: Инвесторы построят в Коммунарке пять образовательных объектов

До конца 2025 года в районе Коммунарка Новомосковского административного округа (ТиНАО) инвесторы возведут пять учреждений образования. Они станут частью жилых комплексов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«До конца этого года в Коммунарке появится три новых детских сада, школа и образовательный комплекс. Площадь всех учреждений превысит 72 тысячи квадратных метров. Суммарно они рассчитаны приблизительно на 3,4 тысячи мест. Образовательные объекты в столице возводятся с учетом новейших стандартов, современных подходов к проектированию, строительству и эксплуатации», – отметил заммэра.

По словам Ефимова, готовые объекты передадут в городскую систему образования. Новые школы и детсады появятся в составе ЖК «Скандинавия», «Бунинские Луга», «Саларьево Парк» и «Прокшино».

На отдельных проектах строители уже приступили к отделке помещений и благоустройству территории, рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

В каждой школе на территории ТиНАО предусмотрены кабинеты с высокотехнологичным оборудованием, лаборатории, медиатеки, спортзалы. В детских садах оборудуют в том числе залы для занятий, медкабинеты и пищеблоки.

Строительный цикл соцобъектов в Новой Москве целиком контролирует «Мосгосстройнадзор».

С момента присоединения территорий к столице в ТиНАО построено и введено в эксплуатацию более 160 образовательных объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты построят в Филимонковском районе.

