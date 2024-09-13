Ефимов: Инвесторы построят три поликлиники в Коммунарке

Три новых объекта здравоохранения появятся в районе Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2025 году инвестор планирует достроить поликлинику на 475 посещений в смену. Она разместится на территории жилого комплекса на улице Александры Монаховой. В 2026-м застройщик жилого комплекса на улице Сервантеса намерен возвести детско-взрослую поликлинику, которая рассчитана на 520 посещений в смену. Оба учреждения будут переданы в городскую систему здравоохранения», ‒ отметил Ефимов.

Кроме того, в 2026 году планируется завершить строительство поликлиники на 750 посещений в смену. По окончании строительства поликлинику передадут городу. Сейчас объект здравоохранения находится на стадии проектирования.

Новые здания поликлиник будут оборудованы лабораториями, кабинетами функциональной диагностики и лечебно-профилактическими подразделениями. В новых поликлиниках будут работать врачи по основном медицинским специальностям.

Прилегающую к поликлиникам территорию благоустроят и озеленят, будут разбиты газоны, установлены посты охраны, а также системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Мосгосстройнадзор контролирует цикл строительства учреждений здравоохранения. По словам председателя ведомства Антона Слободчикова, поликлиника на 475 посещений в смену возводится с июля 2023 года около деревни Столбово. Неподалеку от Новомихайловского шоссе в апреле 2024 года стартовало строительство поликлиники на 520 посещений в смену.

Глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин в свою очередь добавил, что благодаря возведению новых объектов здравоохранения в ТиНАО качество оказания медпомощи в округах достигло общего уровня Москвы.

