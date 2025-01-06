Ефимов: Инвесторы построят еще 13 школ и садов по договорам с Москвой

Инвесторы в 2024 году заключили 13 договоров с российской столицей, обязавшись построить и передать городу школы и детские сады в рамках механизма обеспечения москвичей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Такую статистику привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Соответствующий механизм утвердил в 2021 году мэр столицы Сергей Собянин. Девелоперы в соответствии с договорами возводят и передают городу необходимые объекты в процессе реализации проектов жилых комплексов.

«В рамках договоров с городом застройщики передают столице здания и сооружения, соответствующие установленным требованиям. По 13 соглашениям, заключенным в 2024 году, инвесторы возведут образовательные организации, рассчитанные суммарно более чем на 4,6 тысячи дошкольных и 9,8 тысячи школьных мест. Восемь из 13 договоров заключены на строительство объектов в ТиНАО», – рассказал заммэра.

По словам главы Департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, благодаря такому подходу, одновременно с возведением жилых кварталов там появляются объекты социальной инфраструктуры в шаговой доступности – школы и детские сады. Для обеспечения достаточного количества мест в них возводятся крупные образовательные центры. Например, в районе Москворечье-Сабурово построят комплекс на 2,5 тысячи школьных и 500 дошкольных мест. Аналогичный объект на меньшее количество мест появится во Внукове.

