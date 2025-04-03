Ефимов: Инвесторы построят 22 крупных образовательных объекта в Москве
За счет инвесторов в Москве строятся три образовательных комплекса и 19 крупных школ, все объекты рассчитаны более чем на 1000 мест. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Развитие образовательной инфраструктуры столицы продолжается. Сейчас девелоперы ведут строительство 22 образовательных учреждений вместимостью более тысячи учеников каждое. Их совокупная площадь составит свыше 530 тысяч квадратных метров. В общей сложности они рассчитаны более чем на 24,1 тысячи мест. Новые школы возводят в ТиНАО, на севере, северо-востоке, западе и юго-востоке Москвы. Все образовательные учреждения после завершения строительства планируют передать в систему столичного образования», — добавил вице-мэр.
Новые образовательные учреждения появятся в районах Солнцево, Текстильщики, Марьино, Коммунарка, Останкинский, Очаково-Матвеевское, Молжаниновский и других.
В частности, отметил министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, образовательный комплекс на 1700 мест появится в Троицке, школу на 1575 мест построят в Молжаниновском районе, а школу на 1000 мест возведут в Очаково-Матвеевском.
Кроме того, рабочие благоустроят прилегающую территорию.
В Мосгосстройнадзоре сообщили, что ведомство следит за строительством всех образовательных объектов. Уже проведено 106 выездных проверок по оценке качества применяемых материалов и выполняемых работ.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в СЗАО.
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