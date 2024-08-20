Ефимов: Инвесторы построили в ТиНАО пять торгово-бытовых объектов с начала года

Инвесторы построили в ТиНАО пять объектов торговли с начала 2024 года. Общая площадь застройки составила больше 18 тысяч квадратных метров, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Троицкий и Новомосковский административные округа продолжают активно развиваться. Здесь возводят не только новое жилье, но и обеспечивают его развитой инфраструктурой. В этом помогает высокая инвестиционная привлекательность ТиНАО. С начала этого года здесь построили пять объектов торговли в шаговой доступности для жителей. Это позволило создать новые рабочие места», – отметил заммэра.



Самым крупным новым объектом стал торгово-бытовой центр «Лайнер» в жилом комплексе «Новые Ватутинки» в районе Троицк. Это трехэтажное здание с фасадами из структурного стекла с цветными панелями площадью 15 тысяч квадратных метров. В нем разместилась торговая галерея, ресторан, сетевой фитнес-клуб со SPA-зоной.



В районе Внуково ввели в эксплуатацию два объекта. В деревне Рассказовка – супермаркет, в поселке совхоза Крекшино – гостиницу, в Филимонковском районе – объект общепита, в Краснопахорском районе – торговый комплекс.



Инвесторы в ТиНАО вкладывают средства как в строительство крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов, так и в небольшие точки развития малого бизнеса, отметил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.



«Помимо магазинов, это пекарни, бытовые сервисы, медицинские центры, салоны красоты и многие другие объекты. Они уже дали городу более 25 тысяч дополнительных рабочих мест», – рассказал глава департамента.



Развитие придомовых территорий позволяет жильцам приобретать товары первой необходимости в шаговой доступности, при этом поблизости от жилых домов появляются новые рабочие места



С момента присоединения новых территорий к столице объем привлеченных инвестиций в строительство недвижимости и сопутствующей инфраструктуры превысил 3,7 триллиона рублей. Прогнозируется, что к 2035 году он вырастет до семи триллионов рублей.

