Ефимов: Инвесторы построили в Москве 58 спортивных объектов за пять лет
Столичные инвесторы возвели во всех административных округах Москвы 58 спортивных объектов с 2020 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«За пять лет за счет внебюджетных источников финансирования в Москве возвели 58 спортивных объектов совокупной площадью около 480 тысяч квадратных метров. Только в 2024 году инвесторы построили 11 зданий спортивной инфраструктуры суммарной площадью более 64 тысяч квадратных метров. Это знаковые объекты и районные физкультурно-оздоровительные комплексы. В их числе многофункциональный комплекс “Чкалов Арена” площадью почти 33 тысячи квадратных метров, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью 5,3 тысячи квадратных метров в районе Новокосино, а также Ледовый дворец “Кристалл” площадью почти 25 тысяч квадратных метров в “Лужниках”», — добавил вице-мэр.
Новые объекты помогают сделать более доступным и разнообразным спортивный досуг москвичей и популяризировать активный образ жизни.
По словам министра столичного правительства, главы департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, в 2024 году, в частности, появился спортивный комплекс площадью свыше 5 000 «квадратов» в районе Южное Бутово (ЮЗАО) с залом для кроссфит-тренировок, тренажерным залом, банным комплексом, детским и взрослым бассейнами. Кроме того, в Щербинке в 2024 году построили ледовый комплекс «Арена», площадь которого составляет 5 300 квадратных метров. Кроме катка, здесь находятся три спортивных зала площадью 100, 200 и 600 «квадратов», а также борцовский зал.
За ходом строительства всех объектов следит Мосгосстройнадзор. Как отметили в ведомстве, в процессе возведения 11 спортивных объектов прошло порядка 90 выездных проверок. По завершении итоговых проверок специалисты оформили заключения о том, что здания отвечают требованиям проектной документации, и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. В частности, на Базовской улице построили самый крупный физкультурно-оздоровительный комплекс с подземным паркингом на 66 мест, четырьмя бассейнами и спортивными залами. Его площадь — 14,3 тысячи квадратных метров.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве возвели 327 спортивных объектов с 2011 года, при строительстве 168 из которых привлекались средства инвесторов.
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