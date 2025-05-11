Ефимов: Инвесторы получили пять объектов недвижимости по льготной аренде в САО

Инвесторы с 2013 года арендовали у города по программе «1 рубль за квадратный метр в год» пять объектов недвижимости на севере столицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реализация программы «1 рубль за квадратный метр в год» на севере столицы началась в ноябре 2013 года. С тех пор город предоставил в аренду инвесторам пять объектов недвижимости общей площадью почти четыре тысячи квадратных метров», – отметил Ефимов.

Заммэра отметил, что один из договоров был заключен в 2025 году. Арендатором стал предприниматель, который развивает образовательный проект. Ему было предоставлено в аренду помещение на первом этаже жилого дома в Войковском районе Москвы для открытия детского сада.

По словам министра правительства Москвы, главы Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, инвесторы воспользовались льготной программой «1 рубль за квадратный метр в год» в четырех районах САО.

«Так, в 2016 году в Тимирязевском районе инвестор арендовал и отреставрировал выявленный объект культурного наследия «Чугунный павильон трамвайной остановки, первая четверть XX века». В районах Аэропорт, Войковский и Головинский город передал по итогам торгов предпринимателям для ведения образовательной деятельности три здания и одно помещение общей площадью около 3,9 тысячи квадратных метров», – отметила Соловьева.

В свою очередь глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов заявил, что столичные предприниматели активно пользуются льготной программой аренды городской недвижимости.

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ФОТО: Владимир Ефимов. Пресс-служба Комплекса Градостроительной политики

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