Ефимов: инвесторы отреставрируют три здания XIX века для открытия гостиниц
Арендаторы намерены отремонтировать три московских здания для размещения гостиниц в рамках реализации программы «1 рубль за квадратный метр в год», сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В столице действует программа “1 рубль за квадратный метр в год” для размещения гостиниц. Она позволяет восстанавливать городские объекты недвижимости и развивать туристический бизнес. Сейчас определенные по результатам торгов инвесторы реставрируют три исторических здания общей площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, однако требуют работ по их сохранению. На это инвесторам дается пять лет», – пояснил он.
Инвесторы отреставрируют двухэтажный особняк, в котором проживали художники Сергей и Константин Коровины. На данный момент строение является объектом культурного наследия. Также восстановительные работы пройдут в двухэтажном доме купца Бавыкина и больничном корпусе Мясницкого отделения Чернорабочей больницы.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что для размещения гостиниц на торги ранее были выставлены не только объекты культурного наследия, но и здания без охранного статуса.
«Всего на данный момент с инвесторами заключено пять договоров. Арендаторы двух объектов в короткие сроки выполнили ремонт и уже пользуются льготной ставкой», – пояснил он.
Программа позволяет инвесторам принять участие в специальных аукционах и открыть отели при условии, что номерной фонд будет занимать не менее 75% от общей площади сооружения. Также гостинице необходимо получить категорию от трех звезд и выше. Согласовывать льготную ставку аренды объекта арендаторам в дальнейшем предстоит с комитетом по туризму.
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