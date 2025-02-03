Ефимов: Инвесторы и операторы начали реализацию 52 проектов КРТ в 2024 году
Реализация 52 проектов комплексного развития территорий (КРТ) началась в Москве в 2024 году на земельных участках суммарной площадью 555 га. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В рамках 52 проектов комплексного развития территорий, реализация которых началась в 2024 году, будет построено 12,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвесторы, операторы и правообладатели земли и недвижимости возведут жилые кварталы с объектами инфраструктуры, а также современные производственные и многофункциональные комплексы. Вложения в проекты оцениваются в четыре триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 357 миллиардов рублей. В результате город получит 172,3 тысячи новых рабочих мест», – отметил вице-мэр.
Земельные участки находятся в 11 административных округах в 47 столичных районах. Поблизости расположены крупные городские автомагистрали, а также станции МЦД, МЦК и Московского метрополитена.
В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что из 52 проектов КРТ 36 реализуют операторы, 16 — определенные по результатам торгов инвесторы и правообладатели объектов недвижимости. Проекты учитывают потребности районов, в них сбалансированы нежилая и жилая застройка. На месте старых зданий и складов появятся 6,7 млн «квадратов» объектов промышленного и общественно-делового назначения, а также 5,4 миллиона квадратных метров нового жилья. Также строители благоустроят и озеленят прилегающие территории, отметил он.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в 2024 году количество проектов КРТ выросло в 1,6 раза. Сегодня в Москве реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4 200 га.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дуда предрек рост международных ОПГ после украинского конфликта
- В Белгородской области ВСУ атаковали три населенных пункта
- СМИ: Два человека и ребёнок погибли в массовой аварии на Чуйском тракте
- Во Владикавказе, Грозном и Махачкале ограничили работу аэропортов
- Бейонсе получила Grammy в номинации «Альбом года»
- Фильм «Злой город» возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные
- Нашествие саранчи угрожает 21 региону России
- Министр по делам молодежи Якутии получил ранение на СВО
- В Турции грузовик слетел с моста, погибли три человека
- Над территорией России уничтожили 70 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru