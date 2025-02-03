Ефимов: Инвесторы и операторы начали реализацию 52 проектов КРТ в 2024 году

Реализация 52 проектов комплексного развития территорий (КРТ) началась в Москве в 2024 году на земельных участках суммарной площадью 555 га. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках 52 проектов комплексного развития территорий, реализация которых началась в 2024 году, будет построено 12,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвесторы, операторы и правообладатели земли и недвижимости возведут жилые кварталы с объектами инфраструктуры, а также современные производственные и многофункциональные комплексы. Вложения в проекты оцениваются в четыре триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 357 миллиардов рублей. В результате город получит 172,3 тысячи новых рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Земельные участки находятся в 11 административных округах в 47 столичных районах. Поблизости расположены крупные городские автомагистрали, а также станции МЦД, МЦК и Московского метрополитена.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что из 52 проектов КРТ 36 реализуют операторы, 16 — определенные по результатам торгов инвесторы и правообладатели объектов недвижимости. Проекты учитывают потребности районов, в них сбалансированы нежилая и жилая застройка. На месте старых зданий и складов появятся 6,7 млн «квадратов» объектов промышленного и общественно-делового назначения, а также 5,4 миллиона квадратных метров нового жилья. Также строители благоустроят и озеленят прилегающие территории, отметил он.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в 2024 году количество проектов КРТ выросло в 1,6 раза. Сегодня в Москве реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4 200 га.

